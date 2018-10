Uomini e Donne: Andrea Dal Corso diventa motivo di litigio fra le due troniste

Mara Fasone ha deciso di convocare Andrea Dal Corso , che ha partecipato come tentatore all’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo si è trovato sotto i riflettori soprattutto per il feeling nato con Martina Sebastiani, concorrente di Temptation Island insieme al suo fidanzato Gianpaolo; anche se alla fine fra i due non è nato nulla ed Andrew è rimasto single. La tronista siciliana sarebbe interessata a conoscerlo e le piacerebbe che diventasse un suo corteggiatore. Lui, dal suo canto, decide di riflettere sulla proposta.

Andrew viene invitato in studio per comunicare la sua decisione, questo diventa il pretesto per un nuovo scontro fra le due troniste. Teresa sostiene che, in questo modo, Mara non fa altro che inseguire gli uomini anziché farsi corteggiare. Inoltre, per la bella napoletana, la scelta di chiamare un ragazzo che si è già fatto conoscere in televisione è legata a motivi di visibilità, che potrebbero giovare alla Fasone dal punto di vista economico una volta uscita dal programma. Ovviamente Mara controbatte, sostenendo che ha soltanto voglia di conoscere persone che le interessano realmente.