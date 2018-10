Uomini e Donne: Simona Ventura afferma di ammirare Nicoletta, compagna di Bettarini

Simona Ventura, reduce dall’esperienza come conduttrice del programma Temptation Island Vip, è stata invitata in studio per parlare del percorso delle sei coppie in gioco. Fra i protagonisti di questa prima edizione destinata alle celebrità, c’erano anche Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, e la sua compagna Nicoletta Larini. I due fidanzati sono stati invitati, a loro volta, in trasmissione dove sono emersi alcuni retroscena.



Nicoletta ha vissuto molto male i giorni passati nel villaggio delle fidanzate, soprattutto dopo la visione di alcuni video che ritraevano Stefano disinvolto e appagato dalla vicinanza delle tentatrici. Per questo motivo, è stata lei stessa a richiedere il falò di confronto al suo fidanzato e quando lui non ha accettato di vederla, Simona le è stata molto vicina e l'ha convinta a riflettere e ad aspettare.



Fra le due donne si è instaurato un bellissimo rapporto: "Io non smetto mai di ammirare Nicoletta perché è abbastanza complesso stare vicino a Stefano, e io lo posso dire. E poi è una persona veramente carina che si è approcciata a noi con grande rispetto", ha affermato la Ventura.