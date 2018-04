Uomini e Donne: Gemma sale sul trono

Scherzi a Parte? No, Uomini e Donne. Nonostante la puntanta di oggi fosse dedicata ai giovani e al trono di Tina Cipollari, la redazione, con la complicità di tutto lo studio, ha voluto fare uno scherzo all'esuberante opinionista. Gemma Galgani attraverso un video ha dichiarato: “Sul trono ci sarò anche io”. Tina perde la testa: “Oggi faccio una strage che finisco sul TG5 o a Quarto Grado, io non la sopporto, non lo voglio quello scorfano vicino a me, Maria io impazzisco. Se entra lei, io esco”. Maria De Filippi cerca di calmarla: “È uno scherzo calmati”. La scena, ovviamente, ha creato tanta ilarità in studio.