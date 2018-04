Uomini e Donne, il consiglio di Tina a Gemma: "Fatti suora di clausura"

Ormai è ufficiale: la storia tra Gemma e Giorgio è giunta definitivamente al capolinea. Tina non si fa sfuggire l’opportunità di prendere in giro la storica rivale, riportando in studio la sua famosa "mummia", stavolta in versione “monaca”. “Dopo l’ennesimo no di Giorgio ha deciso di farsi monaca di clausura”, annuncia Tina facendo il suo ingresso accompagnata dal fantoccio. Maria De Filippi cerca di contenere l’esuberanza dell’opinionista facendole chiudere il microfono, ma con scarsi risultati.