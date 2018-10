Uomini e Donne, Gemma e Tina litigano per la “mummia"

È risaputo che fra le due signore più famose del pomeriggio di canale cinque, Tina Cipollari e Gemma Galgani, non c’è molta simpatia. Le due litigano spesso, ma uno dei più frequenti argomenti di discussione è “la mummia”: un pupazzo fatto realizzare dall’opinionista con l’intento di riprodurre le fattezze di Gemma e ironizzare su di lei. Ovviamente, la dama torinese non gradisce questa presa in giro e durante la trasmissione ha cercato di sottrarre la mummia dalle grinfie della Cipollari, che invece ha tentato di difendere con le unghie la sua “creatura”. Tina è riuscita a trascinare Gemma dall’altra parte dello studio, con la sola forza delle braccia. È dovuta intervenire Maria De Filippi per separarle. Ci sarà mai un lieto fine fra le due donne?