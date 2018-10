Uomini donne: Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, entra in studio per scusarsi ma...

Nicola Panico e Sara Affi Fella, protagonisti della scorsa stagione di Temptation Island, dopo il programma si erano lasciati. Tanto che Sara era stata scelta come tronista di Uomini e Donne e aveva concluso il suo percorso scegliendo Luigi Mastroianni. La storia d’amore tra la Affi Fella e Mastroianni, però, è durata soltanto due settimane, a causa della mancanza d’interesse da parte della ragazza nei confronti del bel siciliano.



Ma in realtà non si trattava soltanto di uno scarso interesse, la verità è venuta fuori qualche settimana fa: quando Nicola Panico ha contattato la redazione di Uomini e Donne per rivelare che lui e Sara sono stati fidanzati per tutto il tempo in cui lei ha partecipato alla trasmissione. Insomma, lei fingeva con tutti e lui le reggeva il gioco. Alla fine del programma, però, Sara oltre a lasciare Luigi ha lasciato anche Nicola, per mettersi insieme ad un terzo ragazzo.



Preso dalla rabbia, Nicola ha deciso di rivelare tutto e ha voluto essere presente in studio per scusarsi con Maria De Filippi, con la redazione e con lo stesso Luigi che adesso è sul trono. A sua discolpa, il ragazzo sostiene di essere stato lui stesso una vittima di Sara, dal momento in cui non ha guadagnato nulla da tutta questa vicenda. Lorenzo, Luigi e Gianni, però, non lo ritengono così innocente. Anzi, Gianni Sperti ha replicato: “Sei l’esempio vivente che chi sputa in cielo gli cade in faccia”, per sottolineare che ha compiuto un’azione sbagliata e questa gli è ritornata indietro. Mentre Luigi ha voluto rimarcare il fatto che Nicola non ha perso l’amore della sua vita, cioè Sara, bensì la dignità.