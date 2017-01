Tu si que Vales, quarto appuntamento con lo show più spettacolare della tv

Sabato 3 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto imperdibile appuntamento con "Tu si que Vales". I giurati, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti al fianco di Mara Venier, portavoce della giuria popolare, si lasciano stupire ed emozionare senza dimenticare il ruolo di giudice. Sul palco i concorrenti dello show si mettono in gioco per mostrare tutta la propria peculiarità artistica e creativa.