Tu Si Que Vales: un papà canta per la figlia scomparsa, Gerry Scotti scoppia in lacrime

Gerry Scotti si commuove fino alle lacrime a " Tu Si Que Vales ". Nella puntata del 19 settembre , il giudice del talent di Canale 5 piange dopo l'esibizione di Sandro Ungaro, un papà che ha cantato in memoria della figlia Emma, scomparsa alcuni mesi fa. "Giudico sempre quello che vedo con un metro semplice: rimango stupito da tutto ciò che non so fare – ha detto il conduttore tv con la voce rotta dall'emozione - e questo non sarei riuscito a farlo".

Sandro Ungaro ha spiegato di essere andato in tv per esaudire un desiderio della sua bambina, che sognava di cantare in un talent di Maria De Filippi. "Quando è andata via, ho detto a mia moglie 'sai che c'è? Vado a scuola di canto per un po' e provo a portare io il sogno di Emma in televisione'", ha raccontato il concorrente, che si è fatto aiutare dal pubblico in studio nella sua performance di "Per te" di Jovanotti, brano che il cantautore aveva scritto per la figlia Teresa.



Il gesto di questo papà di 43 anni ha commosso tutti i giudici: occhi lucidi per Rudy Zerbi e Mara Venier, mentre Maria De Filippi, la prima a consolare Scotti, ha fatto fatica a nascondere la sua emozione. Anche Belen Rodriguez a stento ha trattenuto le lacrime, mentre tutto il pubblico di "Tu Si Que Vales" si è alzato in piedi ad applaudire il concorrente.