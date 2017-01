"Tu si que Vales", seconda puntata con il botto

Ottimi risultati anche per la seconda puntata di " Tu si que vales ". Lo show del sabato sera di Canale 5 basato sul tempo e condotto da Francesco Sole e Belen si aggiudica anche stavolta il titolo di leader negli ascolti , con uno share del 21.21%, pari a 3 milioni e 786 mila spettatori.

Anche nella seconda puntata Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, con la partecipazione di Mara Venier, hanno giudicato il valore delle moltissime esibizioni dei numerosi artisti, che si sono alternati sul palco.



Tanti i cantanti, tra cui Sandro Ungaro, che ha raccontato la storia commovente della sua bambina morta, che avrebbe voluto cantare al talent e fatto piangere Belen, la De Filippi e Scotti con la sua canzone e tanti i personaggi estrosi e stravaganti, come il disegnatore con la tavoletta magica o il giovane, che ha lasciato tutti a bocca aperta guidando un elicottero radiocomandato in evoluzioni spettacolari.



E poi ci sono stati i ballerini del gruppo Junghissimo, con le loro acrobazie mozzafiato, le suonatrici di piano coi piedi, Otto Wessely, un mago volontariamente disastroso e surreale e ancora Jacopo Napoli, che ha offerto numeri di giocoleria con una palla infuocata.



Insomma per tutti i gusti e i generi, con un'ospite 'eccezione: Flavia Pennetta, la tennista italiana fresca vincitrice dell'US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam di Tennis. Belen, bellissima e scollatissima ha guidato la trasmissione con nonchalance e lo show si è confermato leader del sabato.



Il distacco da Rai Uno è statpo di oltre 4 punti percentuali di share. Con il 21.21% di share pari a 3 milioni 786 mila spettatori la seconda puntata dello show di Canale 5 ha infatti battuto il baby talent di Raiuno che si è arrestato al 17.01% con 3 milioni 201 mila spettatori. Grazie a questo risultato la rete ammiraglia Mediaset si aggiudica le fasce di prima e seconda serata. Sul target giovani fascia 15-34 anni TSQV vola al 27.51% di share, oltre 20 punti percentuali più del competitor di Rai Uno (fermo al 7.81% di share).