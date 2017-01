Tu si que Vales, terzo appuntamento con lo show più spettacolare della tv

Dopo il boom di ascolti della seconda puntata, torna " Tu si que Vales " con il terzo appuntamento, in onda sabato 26 settembre su Canale 5, alle 21.10. I giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti e la rappresentante della giuria popolare Mara Venier saranno chiamati a valutare nuove emozionanti esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo presentati come sempre da Belen Rodriguez e Francesco Sole .

Lo show di Canale 5 offrirà nuove straordinarie perfomance per il pubblico in studio e a casa. Intanto restano aperti i casting: chi vuole mostrare il proprio talento in questa seconda edizione può ancora farlo attraverso l'iscrizione sulla piattaforma multimediale Witty al link: http://www.wittytv.it/casting-tsqv/