Tu si que vales, i Flying Jampers Italia sono in finale

Dalle altezze più grandi alle vittorie più grandi: i tuffatori di Flying Jampers Italia volano dritti in finale a Tu si que vales con una prova in esterna. Un ragazzo si lancia in piscina da cinque metri, poi tocca ad una ragazza da dieci metri. Si vola verso l'alto, fino ai ventisette metri. Tuffi bellissimi, ma ad un certo punto Maria De Filippi si spaventa perché non vede riemergere un concorrente. Era tutto un bluff: "Volevo prendervi in giro" racconta l’ultimo tuffatore. Il pubblico premia i campioni italiani col 100% delle preferenze, e anche i giudici dopo i loro 4 si alzano tutti e raggiungono i Jumpers permettendo loro come previsto dal regolamento di volare in finale.