Spavento in diretta per Silvia Toffanin: donna sviene tra il pubblico

Spavento in diretta per Silvia Toffanin: durante la puntata di Verissimo una signora seduta nel pubblico sviene. Mentre la conduttrice intervista Jeremias Rodriguez si sente un mormorio che fa preoccupare l’intero studio. All’improvviso la Toffanin ferma l’intervista chiama l’assistente di studio e dice: “Aspettate che una signora è svenuta. Chiamate un medico”.



Silvia lascia la sua postazione e si dirige poi verso la signora che a quanto pare, sembra aver perso i sensi a causa di un calo di zuccheri. La trasmissione viene interrotta dalla pubblicità e quando ritorna in onda la conduttrice rasserena gli spettatori: “La signora ha avuto un mancamento, ma ora sta bene, tranquilli”.