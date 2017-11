Tina Cipollari: "Nessuna crisi con mio marito, siamo felici insieme"

Nessuna crisi. Parola di Tina Cipollari. L'opinionista di "Uomini e Donne" smentisce a "Novella 2000" la "pausa di riflessione" dal marito Kikò (Chicco Nalli), sposato 12 anni fa. A Giovanni Ciacci spiega infatti che la sua era una pausa di lavoro e che in famiglia come in amore va tutto a gonfie vele: "Siamo felicemente in vacanza tutti insieme, va tutto benissimo".