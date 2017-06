Uomini e Donne, Tina contro Gemma: "Si è montata la testa, cerca solo la fama"

Da qualche anno Gemma Galgani è la protagonista del Trono Over di " Uomini e Donne ". Dopo tanto tempo passato nel salotto dell'amore di Maria De Filippi, però, non ha ancora incontrato il compagno giusto. Come è possibile? La risposta ce l'ha Tina Cipollari , che intervistata da Giovanni Ciacci per " Nuovo Tv " ha rivelato: "E' una donna falsa, la verità è che le scoccerebbe lasciare quella poltrona. Le fa comodo andare in giro ed essere riconosciuta".

"Si è veramente montata la testa, è il peggior esempio per le donne della sua età! Vi sembra normale che cerchi ancora sesso? A quell'età si cerca compagnia, non intimità - ha rincarato la Cipollari - E comunque Gemma cerca solo notorietà e sfrutta quei poveri disgraziati. Gli esempi per le donne sono altri!"



Di tutt'altra idea invece la dama torinese, che a 67 anni rivendica il diritto di sentirsi ancora desiderata: "Basta bigottismi: ho delle belle gambe e finché posso permettermi le gonne corte, le porto. Le signore della mia età si identificano in me. Perché non essere libere? Io alla mia femminilità non rinuncio e nessuna donna dovrebbe farlo. Una gonna corta portata con buon guasto non deve far paura a nessuno".