Uomini e Donne, il laconico sfogo di Gemma scatena le ire di Tina

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non corre affatto buon sangue: la prima, in un video-messaggio accorato, ha lanciato frecciatine e, anche se non esplicite, ha puntato il dito contro l’opinionista del trono over di Uomini e Donne: "Ce la stanno mettendo tutta per creare situazioni di disturbo. Ho investito molto nella storia con Marco, mi piace il suo modo di essere diretto e genuino. Sarebbe stato interessante sentirlo parlare in studio, invece delle cattiverie che sono state dette. Avrei piacere che tutto avvenissie in maniera naturale - prosegue la protagonista over di Uomini e Donne - senza interferenze che possano condizionare quel Marco che io sola posso senitre ed intuire. La storia sta nascendo, io non getto la spugna, devo difenderla, mi sento una leonessa che difende il territorio. A lui ci tengo tanto". Il video, mostrato da Maria De Filippi e interrotto più volte, è stato giudicato sarcasticamente dalla Cipollari, per niente intenerita dalle lacrime della donna: Ancora dà la colpa agli altri? Se questa storia va a finire male la colpa è mia? Notate come ha rimpicciolito gli occhi, sembra Rossella o'hara, lei sarebbe vera? Vi rendete conto cosa fa ogni settimana. Guardate come parla, come piange: neanche una tredicenne alla prima cotta. Quante volte abbiamo visto queste scene ridicole?".