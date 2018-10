Temptation Island Vip: Andrea chiude il rapporto con Alessandra

Anche per la terza coppia rimasta a Temptation Island Vip è tempo di addio. Andrea e Alessandra discutono al falò di confronto, lui convinto che ci sia ben più di una simpatia fra lei e il single Andrea Cerioli mentre lei resta ferma nelle proprie posizioni, negando qualunque momento intimo. "Io sono cambiata qui per colpa tua - dice Alessandra -. Dopo aver visto come ti comportavi te. Avevi bisogno di una svegliata." Immediata la replica di Zenga, che la accusa di essersi soltanto fatta i suoi comodi e di avergli mancato di rispetto nonostante lui l'avesse sempre amata. Alessandra insiste nel dichiarare sinceri i suoi sentimenti verso di lui e di non avergli fatto notare certe mancanze, nei loro due anni di relazione, per paura di perderlo.



Pur essendo combattuto, Andrea prende infine la sua decisione e comunica a Simona Ventura di voler lasciare il programma da solo. Una scelta inaspettata che fa scoppiare Alessandra in lacrime ma a nulla servono le sue preghiere, il fidanzato - ormai ex - è irremovibile.