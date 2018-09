Temptation Island Vip, Andrea si lamenta: "Alessandra mi frena"

I rapporti iniziano a incrinarsi anche fra Andrea e Alessandra, che partecipano a Temptation Island Vip per mettere alla prova la fiducia di lei nei suoi confronti e dimostrare che lui la merita pienamente. Non sembra però essere così, a giudicare dal video che viene mostrato ad Alessandra nel pinnetu, in cui il fidanzato la accusa di frenarlo nelle sue ambizioni e nel suo futuro. Dichiarazioni che colpiscono la ragazza e le suscitano una reazione rabbiosa. "Ha detto una mare di bugie, dice che è frenato da me, ma lui è il più pigro dei pigri. Non l'ho mai visto portare un curriculum, si lamenta e basta", si sfoga una volta tornata al villaggio.