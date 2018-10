Temptation Island Vip, Andrea è furioso: "Questa non è la persona che mi ama"

"Ti amo ti amo e poi si comporta così? Vedo che lo cerca, non si rende conto di quello che fa? Non si ricorda che è entrata qui fidanzata?" Anche per Andrea Zenga è arrivato il momento di sfogarsi, dopo quanto gli è stato mostrato durante il falò: le distanze fra Alessandra e il tentatore Andrea Cerioli si accorciano ogni giorno di più e il fidanzato non ci sta, soprattutto quando Cerioli confessandosi con Nicolò dice che Alessandra è sua. Al rientro nel villaggio Andrea è fuori di sè: "Se è così mi lasci e poi ti fai la tua storiella. Ci ho messo una vita a togliermi l'etichetta di figlio di. Io mio padre non lo vedo da dodici anni, sono cresciuto solo con mia mamma e allora? Sono entrato come il cattivo della situazione e poi. Questa non è la persona che mi ama. Non mi ama proprio."