Striscia la Notizia: Francesco Monte riceve un Tapiro molto particolare

Il primo attapirato della settimana è Francesco Monte, lasciato in diretta di fronte a milioni di italiani da Cecilia Rodriguez che dall'interno della casa gli ha preferito il ciclista Ignazio Moser. Un tapiro, quello consegnato da Valerio Staffelli, modificato apposta per l'occasione: un vistoso corno sulla fronte ruba fra le risate un'imprecazione a Monte. "Ad oggi sinceramente c'è poco da perdonare, in base a quello che ho visto" confessa all'inviato di Striscia la Notizia. "Quando uscirà dalla Casa le parlerò e mi toglierò un peso dallo stomaco".