Beccata! Chiara Ferragni ha ricevuto, direttamente da Valerio Staffelli, il premio più ambito di Stricia La Notizia: il tapiro d'oro. La consegna è avvenuta in piazza Gae Aulenti a Milano, mentre la fashion blogger passeggiava con il suo fidanzato, il rapper Fedez. Il motivo? Aver portato il proprio cane a fare i bisogni nel giardino condominiale. Sia lei che il compagno, però, si difendono: "E' una notizia falsa, adesso porteremo davvero il cane a c.... in casa, così diventerà un fatto vero!" Staffelli ne approfitta per sciogliere un altro dubbio, instillato dalla Ferragni su Instagram sulla presunta omosessualità di Fedez, in un post chiaramente ironico: "Io so la verità, ma volevo verificare cosa ne pensava il popolo di internet", ha così commentato scherzosamente la Ferragni, davanti ad un Fedez allibito nel constatare che il 66% degli utenti pensa che lui sia gay.