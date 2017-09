Striscia la Notizia, Belen riceve il Tapiro e difende la sorella Cecilia: "Non dovevano inquadrare proprio lì"

Belen Rodriguez è finita ancora una volta nel mirino di Valerio Staffelli, che le ha consegnato un nuovo Tapiro nella puntata di lunedì 25 settembre, la prima della nuova edizione di Striscia la Notizia. Motivo? La sorella Cecilia e la sua doccia "hot" nella casa dela Grande Fratello Vip: un incidente a luci rosse occorso nella seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi e che ha acceso il web e scatenato anche l'ira del Moige. Sono in molti ad aver accostato l'episodio alla famosa farfallina mostrata da Belen durante l'edizione 2012 del Festival di Sanremo.



"Il momento è stato un po’ disgraziato. Almeno per lei, meno per i maschietti che guardavano. Penso che non dovessero inquadrare proprio lì" ha commentato la showgirl. A farle ottenere il Tapiro, però, sono state anche le sue recenti dichiarazioni nei confronti del paroliere e musicista Cristiano Malgioglio. "Non mi piace. Io lo ucciderei" le sue parole a Casa Signorini, il nuovo format web dell’opinionista del GF Vip. Rivolgendosi poi direttamente a Staffelli ha chiesto: "Tu ce la faresti a stare 24 ore su 24 con Malgioglio dentro alla Casa?" Questo ennesimo Tapiro conferma Belen Rodriguez come la più "attapirata" della televisione, con un totale di ventiquattro statuette.