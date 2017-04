Simone Susinna: "Con Malena neanche un bacio... è lei che si è fatta il film"

All' Isola dei Famosi è arrivato da modello sconosciuto e ne è uscito con un secondo posto, battuto da Raz Degan . Alla vittoria Simone Susinna ci ha sperato, perché - come racconta a Tgcom24 - "al televoto tutto può succedere". Ora vuole "sfruttare questa visibilità per fare cinema" e sul rapporto con Malena chiarisce: "Non c'è stato mai nulla, neanche un bacio , solo una forte amicizia... il resto è un film che si è fatta lei".

Simone, sei stato a un passo dalla vittoria, ci hai sperato?

Non pensavo di arrivare fino in finale, ma alla fine ci ho sperato eccome. Al televoto tutto può succedere. Raz però è fortissimo e ha vinto...

Se lo merita?

Ha fatto una bellissima Isola, i nostri rapporti non sono sempre stati sereni ma mi ha aiutato tantissimo, mi ha spronato e stimolato e sono contento che abbia vinto lui.

Però ha detto che tu all'isola sei stato come il vento....

Fa parte del gioco... il contesto era difficile ed entrambi abbiamo un carattere molto forte. Ci siamo scontrati e chiariti, resta il fatto che per me è stato uno dei personaggi più importanti in questa avventura.

Cosa ti ha insegnato questa esperienza?

Ad apprezzare le piccole cose. Come l'abbraccio di un fratello. Da ragazzo viziato e agiato quale sono ho dovuto fare i conti con una realtà in cui mangiare era un lusso. Ho sofferto tantissimo la fame. Per uno sportivo come me non assimilare più zuccheri è stato difficile. Altro che passerelle della moda... Ma è una esperienza che capita una volta sola nella vita e ho voluta godermela fino in fondo.

Con Malena cosa c'è stato?

Nulla, giuro, neanche un bacio. Solo una amicizia forte. Ho messo i puntini sulle 'i', soprattutto quando ho capito che in lei stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Mi sono anche innervosito perché ha detto delle cose non vere, ma non c'è mai stato nulla. E' lei che si è fatta un film...

Adesso cosa succede?

Che mi metto subito a studiare recitazione. L'ho sempre detto, voglio sfruttare questa visibilità per fare altro. Il mondo del cinema mi affascina ed è una carta che voglio assolutamente giocarmi.