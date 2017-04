"Isola dei famosi", Raz Degan vince la dodicesima edizione

Dopo 68 giorni l'avventura è finita. Le parole dei cinque finalisti prima di lasciare l'Honduras fanno da cappello introduttivo all'entrata in scena di Alessia Marcuzzi, che dallo studio dà il benvenuto ai telespettatori, insieme a Vladimir Luxuria, per la serata finale del reality. Viene mandato in onda l'arrivo nel pomeriggio dei naufraghi all'Idroscalo di Milano, dove hanno affrontato il lancio dall'elicottero verso le acque.



Benvenuti alla Playa Idroscalo - La Marcuzzi battezza la Playa Idroscalo, collegandosi con Stefano Bettarini e i cinque naufraghi. Qui Raz Degan ricorda il momento in cui ha restituito alla Terra i frutti accumulati durante l'avventura in Honduras. Eva lo attacca però: "Eva Grimaldi ha replicato: "Tu con i bastoni deturpavi le piante per far cadere i cocchi". L'ex modello israeliano è tornato come agli inizi dell'avventura a non volere rapporti con gli altri compagni e dice che non ha nulla da spartire con loro. Invece Simone, contrariato dalle nomination, ammette di essere deluso dalle tre naufraghe: "Hanno voluto fare l'Isola delle donne".



Simone contro Malena - I due naufraghi si devono affrontare al televoto ma si parla della loro presunta love story. Alcune incomprensioni nelle passate settimane hanno spento un certo feeling che era nato tra i due sull'Isola. Se la pugliese minimizza, rivelando di non volersi abbandonare al trasporto amoroso, Nancy invece vede l'amica molto più coinvolta di quello che creda. Secondo il verdetto del televoto, il naufrago che deve abbandonare l'Isola è Malena.



Prima prova immunità - I quattro concorrenti si devono dividere in due coppie per affrontare la prima prova: Simone con Nancy ed Eva (suo malgrado) con Raz. La coppia che perderà andrà al televoto. Con una moto d'acqua dovranno fare un percorso, poi nuotare, prendere un gommone e raccogliere dei cubi che dovranno ricomporre per formare una figura. Eva e Raz vincono la prova. Al televoto vanno Simone e Nancy.



Moreno e Giulio Base in studio - Moreno, uno degli ultimi eliminati, fa l'ingresso in studio. Nel breve intervento appare emozionato e rivede e ricorda la sua avventura sull'Isola. Alla fine tra le lacrime riabbraccia la madre. Tocca poi a Gilio Base entrare in studio. Qui riabbraccia prima la moglie infine i figli. Un video sintetizza i momenti che il regista romano ha vissuto in Honduras.



Nuovo televoto - Chiuso il televoto tra Simone e Nancy. Il naufrago che deve lasciare, classificandosi al quarto posto è Nancy.



Malena e Nancy in studio - Arriva in studio Malena, dopo essere stata eliminata all'inizio della serata. La ragazza pugliese abbraccia la mamma. Poi è il turno di Nancy a fare il suo ingresso. La cantante partenopea ammette: "Stare qui è un sogno, è una grande vittoria". Momento di grande commozione quando riabbraccia tutta la famiglia.



Seconda prova immunità - Nuova prova, quella temutissima del fuoco, che sancirà un altro eliminato. Eva impiega 37 secondi prima di uscire, Simone 44 e Raz 37. Quest'ultimo con Eva andranno al televoto, mentre Simone è il primo finalista. Dopo la chiusura del televoto, il naufrago che deve abbandonare, classificandosi terzo è Eva.



I fiinalisti verso lo studio - I due finalisti, Raz e Simone, lasciano l'Idroscalo per raggiungere lo studio. In auto Simone abbraccia il padre Carmelo. Lungo la strada per gli studios, Raz incontra Paola Barale.



Eva in studio - Eva Grimaldi entra in studio. Vengono rievocati i momenti migliori della sua partecipazione all'Isola, puntellato dalla resa pubblica del suo amore per Imma Battaglia. L'attrice ricorda: "Fare coming out di relazione non è stato facile".



Arriva anche Bettarini - L'entrata euforica di Bettarini si farà di sicuro ricordare. Dopo aver sceso le scale abbraccia Alessia Marcuzzi rischiando di denudarla.



Simone e Raz in studio - Fanno il loro ingresso in studio i due finalisti per i quali sono previste alcune sorprese. Simone, dopo aver ricordato i tramonti che ha visto in Honduras, si sottopone a una prova culinaria: bendato, deve riconoscere alcuni piatti regionali. Tocca poi all'intervista a Raz: "Per me è stato un viaggio inspiegabile". Chiuso il televoto è arrivato il momento di decretare il vincitore della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Trionfa Raz Degan con l'89% dei voti a favore. Donerà i soldi vinti ai bambini della Siria.