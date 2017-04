Alessia Marcuzzi: "Raz era il mio preferito, ho fatto la matta e riso tanto"

Certo, Raz Degan ha trionfato . Ma la vera vincitrice dell'Isola dei famosi è sicuramente Alessia Marcuzzi . Sarà, come racconta a caldo a Tgcom24 , che "quest'anno c'era una alchimia diversa ", sarà che si è liberata del copione e a braccio ha improvvisato scoprendo le cose in diretta, ma Alex ha reso la 12esima edizione più pop del solito. "Mi sono divertita tanto, di più. Ho fatto un po' la matta, quest'anno per magia ho potuto fare quello che mi pareva".

Alessia, sei soddisfatta?

Molto. Sono contenta per come è andata questa edizione e per Raz che ha vinto. E' andato tutto benissimo, anche il pubblico ha apprezzato.

Degan era il tuo preferito?

All'inizio tifavo molto per Eva, pensavo che con il suo essere così esplosiva avrebbe potuto vincere. Dalla terza puntata in poi mi sono resa conto che i sorrisi di Raz non avevano eguali. In fondo è stato il naufrago che ha fatto il percorso più coerente all'interno dell'Isola.

Ma è stata una strategia la sua?

Questo non lo so. Sinceramente penso che sia così. Ma alla gente è piaciuto, non ho mai visto un concorrente con un consenso così. Lui è un burbero, ma quando ha visto Paola Barale si è sciolto e l'ha guardata con quegli occhi...

Ti aspettavi Susinna secondo?

Vuoi la verità? No. Con Vladimir lo prendevamo spesso in giro, pensavamo che fosse il bello che non balla. Invece ci siamo ricredute. Ha tirato fuori le unghie e ce l'ha fatta. Ci sbagliavamo.

Chi ti ha deluso di più?

Deluso nessuno. Forse mi aspettavo qualcosa di più dalla Caldonazzo, e invece un po' per la fame, un po' per vari disagi, non ce l'ha fatta.

Il tuo podio ideale?

Raz, Samantha, che è l'unica che si contrapposta davvero a Degan, ed Eva. Due donne e un uomo Alfa.

Tornando a te, ti abbiamo visto più sorridente in questa edizione, è cambiato qualcosa?

Sono sempre stata me stessa, non sono cambiata. Ci sono delle alchimie che a volte succedono e altre no, quest'anno mi sono divertita, c'era una atmosfera molto serena, ho improvvisato tanto, ho fatto un po' la matta, stavolta per magia ho potuto fare quello che mi pareva.