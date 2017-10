Serena Grandi, il figlio attacca: "Corinne Cléry non mi ha mai sopportato"

E' guerra aperta, seppur a distanza, tra Serena Grandi e Corinne Cléry . Tra le due attrici, si sa, non c'è mai stata una grande simpatia. Dovuta soprattutto a un uomo, che le due hanno avuto in comune, Beppe Ercole . Adesso che la Grandi è stata eliminata e la Clery è entrata, non mancano frecciatine e scontri mediatici. Dopo il compagno di Corinne, a " Pomeriggio Cinque " è il turno di Edoardo Ercole : "Se è nella Casa deve dire grazie a noi".

"Sono stufo, la signora è entrata nella Casa solo per parlare di mia madre - attacca Edorado - anche Luca e Giulia le hanno detto come mai si permette di sparare a zero su Serena... Quando mia mamma parla di mio padre lei si sente subito chiamata in causa".

Il figlio della Grandi non le risparmia le critiche e racconta di antichi rancori: "Mi attacca da quando ero piccolo, sul mio peso e persino sulla mia omosessualità. Non c'è mai stata una famiglia allargata come ha detto più volte, lei ha avuto sempre un atteggiamento molto freddo nei miei confronti".

Si affronta quindi la questione cenerei di Beppe Ercole, che per legge devono rimanere a casa della vedova: "Mi sono informato e gli estremi per farmi avere le ceneri di mio padre ci sarebbero. A Corinne dico di guardarsi dentro e di non prendersela con le persone più giovani, non voglio sentimi chiamare in determinati modi, non dalla donna che ha sposato mio papà".