"Serena Grandi non sa quello che dice", il fidanzato di Corinne Cléry in difesa della compagna

Angelo Costabile , fidanzato di Corinne Cléry , new entry nella Casa del Grande Fratello Vip sembra davvero infastidito. Nello studio di "Pomeriggio Cinque" il giovane difende a spada tratta la compagna francese dalle frecciatine di Serena Grandi, che in diretta tv, durante la puntata del reality, ha detto: "Spero non si infili nel mio letto come ha già fatto in passato".

La diatriba tra le due donne continua da anni. Serena e Corinne hanno avuto in comune lo stesso uomo Beppe Ercole. La Grandi è stata sposata con lui dal 1987 al 1993 e ha avuto un figlio nel 1989, Edoardo. Nel 2004, poi, Ercole ha sposato l'icona del cinema erotico francese Corinne Cléry. Costabile è invece "vicino" all'attrice francese, sebbene con alti e bassi, da quasi 7 anni, ovvero da quando, nel 2010 Ercole è venuto a mancare. I dissapori tra le due sono nati su vari argomenti tra cui, non ultimo, quello sulle ceneri dell'ex marito di entrambe, in possesso di Corinne. “Serena prima di parlare si deve informare” ha detto il giovane 39enne: "In realtà, è Serena che odia Corinne. Ogni cosa che Corinne fa, a lei dà fastidio. Lei non si è infilata nel letto del marito di Serena Grandi" e ha poi spiegato che per legge le ceneri devono restare nel domicilio dove vive la vedova o il vedovo del defunto/defunta.



Serena, dal canto suo ha sparato a zero sulla sua nemica numero uno dandole anche della "vecchia": "Lei (Corinne, 67 anni, ndr) è molto più anziana di me (59 anni, ndr) , quindi gli anziani non vanno offesi. Credo che il Grande Fratello abbia voluto organizzare una carrambata. Ma io sono la moglie e, soprattutto la madre di Edoardo, lei è la vedova", ha detto l'attrice italiana. Costabile non ha perso tempo nella risposta: "Dimostra la metà dei suoi anni...". Ma non vale... "lui ne è innamorato", dice Barbara D'Urso.