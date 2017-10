Grande Fratello Vip, Serena Grandi: “Spero che Corinne non si infili ancora nel mio letto”

Nella sesta puntata di Grande Fratello Vip gli equilibri sono cambiati: Corinne Clery, è una delle nuove concorrenti del reality insieme a Raffaello Tonon e Carmen Russo. Il suo ingresso, però, sembra aver infastidito molto Serena Grandi che non si è lasciata sfuggire l'ccasione di lanciare una frecciatina alla Clery: " Io spero che Corinne non si infili nel mio letto come ha già fatto in passato!".

Tra le due attrici, spiega Alfonso Signorini, non scorre buon sangue a causa di Beppe Ercole, l'uomo con cui entrambe hanno avuto una relazione.