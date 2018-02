Sanremo, Michelle Hunziker: "Sul palco c’era grande sintonia"

Michelle Hunziker ha da poco concluso la sua esperienza sanremese ricevendo complimenti e consacrandosi definitivamente come una showgirl tuttofare in grado di calcare con sicurezza anche un palco importante come quello dell’Ariston. "L’emozione? Beh un po’ si, però col fatto che la squadra era così gasata e in sintonia questa cosa è passata in secondo piano e siamo anche riusciti a divertirci", racconta la Hunziker a Mattino Cinque. Un successo diviso equamente con i suoi compagni di avventura: "Claudio è un uomo di un’altra epoca, ha dimostrato che si presta a fare qualsiasi cosa sempre con grande eleganza. Pierfrancesco è un attore meraviglioso in grado di fare intrattenimento senza prendersi troppo sul serio". Un’esperienza unica al termine della quale la showgirl ha avuto un solo pensiero: "Ma che fortunata sono a fare questo lavoro?".