Sanremo, il vero tormentone è il papillon di Baglioni

La lotta tra Claudio Baglioni e il suo farfallino. È stata questa la sfida più grande per il direttore artistico di Sanremo il giorno del debutto sul palco dell’Ariston. Non la grande emozione da gestire, il pubblico, o la diretta. La cosa più difficile è stata quella di tenere a bada il papillon, come ha mostrato Striscia la Notizia. Il “dittatore” della kermesse infatti ha passato gran parte del suo tempo a sistemare il cravattino, che ha continuato a tormentare per tutta la serata. A un certo punto è dovuta intervenire anche Michelle Hunziker: “Scusami, posso raddrizzarti il farfallino? È più forte di me, è come i quadri”, gli dice la co-conduttrice. Ma l'accessorio ribelle resta il chiodo fisso di Baglioni per tutta la serata: “Come è andato il mio papillon questa sera?”, chiede alla fine alla coppia Hunziker-Favino. “Storto!”, confermano i due. “Ma storto giusto”, lo rassicura l’attore romano.