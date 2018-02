Sanremo, James Taylor: “Claudio Baglioni chi?”

James Taylor super ospite di Sanremo, non ha la minima idea di chi sia Claudio Baglioni. Il grande cantautore americano, atteso sul palco dell’Ariston giovedì sera, lo ha dimostrato a margine della conferenza stampa di presentazione. La clamorosa gaffe è stata ripresa da Striscia la Notizia. A una domanda su Baglioni la star internazionale ritiene si stia parlando di un cantante in gara: “Quando ha cantato?”, chiede ingenuamente Taylor. Subito un suo assistente cerca di contenere la figuraccia, “ricordandogli” che si tratta del direttore artistico di Sanremo, ma l’imbarazzo è ormai difficile da celare. “Lo abbiamo già incontrato?”, chiede ancora a chi è con lui. “No, ma non vedo l’ora”, aggiunge poi l’artista americano cercando di contenere la gaffe. È evidente che Taylor non abbia mai sentito nominare Baglioni: “È molto famoso in Italia? È un cantante?”, chiede ai giornalisti.