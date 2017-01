Sanremo 2016, Gabriel Garko: "Sto bene, condurrò con questa banda di pazzi"

Dopo la tragedia che l'ha toccato da vicino, Gabriel Garko si è completamente ripreso ed è pronto ad affrontare il Festival di Sanremo 2016 insieme a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Maddalena Ghinea. "Sto bene. Ero qua per co-condurre Sanremo con questa banda di pazzi e lo farò" ha dichiarato l'attore in conferenza stampa.

Amatissimo dal pubblico femminile, Garko è consapevole di essere un sex symbol e negli anni ha imparato a gestire al meglio la sua immagine. "Per essere sognato e desiderato so che lo devo essere da più persone. Se lo devo essere da un uomo che pensa sia omosessuale va benissimo. Se lo è per una donna va benissimo - ha ammesso - Noi facciamo spettacolo, dobbiamo far sognare la gente". Che sia lui il vero protagonista lo hanno confermato anche le due co-conduttrici: "Ci hanno chiesto il suo autografo. Lui bombardato dai flash e noi nulla".



Ad aprire le danze saranno Elton John, Laura Pausini, Maitre Gims e Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio comico ha "deciso di devolvere il loro cachet. Un gesto di grandissima solidarietà per festeggiare i 25 anni di carriera". Nella seconda serata saranno invece ospiti Nicole Kidman, Eros Ramazzotti, Nino Frassica e Ellie Goulding.