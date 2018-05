Romina Power: “Ylenia è da qualche parte, lo so”

Romina Power si racconta a L’Intervista di Maurizio Costanzo. La cantante ripercorre i momenti più significativi della sua vita, in particolare la scomparsa della figlia Ylenia, di cui non si hanno più tracce da 25 anni: “Ylenia è da qualche parte, lo so. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso, perché se lei è da qualche parte si può riconoscere”. La cantante spera di ritrovarla ancora in vita: "Può capitare che qualche persona la veda per strada, Ylenia potrebbe aver perso completamente la memoria", ha affermato l'artista italo-americana.



La Power commenta anche il suo legame con Al Bano: “E' una cosa strana quella che mi lega a lui. Non riesco a non amarlo. E’ un legame indissolubile il nostro, mi fa venire veramente i nervi questa cosa che ci lega e che non smetterà mai", dice con la voce rotta dall'emozione. La loro storia d'amore non sembra, però, essere relegata al passato. Infatti è lei stessa ad ammettere: "Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un'altra persona la dice lunga, no? Non ho mai trovato un sostituto di Al Bano e sono ancora sposata, e non solo mentalmente, con lui”.