Verissimo, Romina Power: “Al Bano mi ama ancora, che ci può fare”

Per la prima volta in esclusiva a Verissimo, Romina Power racconta la sua vita. La cantante ed ex moglie di Al Bano , amatissima in Italia, fa un viaggio all’indietro nella macchina del tempo e ripercorre la sua infanzia. Dopo aver perso il suo papà, il noto attore Tyron Power , a soli 7 anni, ha sempre cercato di conoscerlo tramite i ricordi degli altri: “Lo sogno spesso, lì e come se ci incontrassimo solo noi. Lo vedo vestito di bianco. Era un uomo bellissimo, fuori e dentro. Cerco di scoprire sempre qualcosa di nuovo di lui. Se n’è andato troppo presto, a soli 44 anni, e quando chiedevo di lui a mia mamma lei non mi diceva mai niente. Con lei invece avevo un rapporto particolare: era complessa, aperta, alternativa e originale. L’insegnamento più bello che mi ha lasciato è la liberta”, racconta Romina Power.

E quando la Toffanin ripercorre il suo rapporto con Al Bano, lei si lascia sfuggire una dichiarazione scottante: “Lui mi ama ancora, che ci può fare”, scatenando le urla del pubblico. La cantante poi ribatte: "Anch'io lo amo ancora - e chiarisce – se tu vivi per trent'anni con una persona, come fai a staccare la spina completamente? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre". Consapevole dell’effetto della frase appena pronunciata, Romina aggiunge, scherzando: "Ma cosa ho detto? Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, e vado in America. Ciao a tutti". Romina, parlando dei problemi di salute del cantante di Cellino ha poi confidato: "Ci siamo preoccupati molto tutti per la sua salute, ma Al Bano non ascolta, non si ferma mai, continua anche a prendere l'aereo. Non mi ascoltava neppure prima, lui voleva sempre fare qualcosa, costruire case lì a Cellino e guarda un po' ha fatto quasi un paese. E io gli dicevo sempre che secondo me lui da piccolo non giocava mai con i lego, per questo era ossessionato dal costruire”, ha concluso ridendo la Power. Un’intervista a tutto tondo quella condotta da Silvia Toffanin, dove la cantante e attrice ha parlato anche del Presidente Usa Donald Trump: “Non voglio parlare di lui, ma è un disastro. Dico solo che è una vergogna nazionale”, ha commentato.