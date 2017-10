Romina Power a "Verissimo": "Al Bano mi ama ancora"

"Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!". Con una dichiarazione che non lascia spazio a malintesi Romina Power ha parlato dell'ex marito Al Bano in una intervista a "Verissimo", in onda sabato 7 ottobre. La cantante ha rivelato a Silvia Toffanin: "Anch'io lo amo ancora". E ha chiarito: "Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre".