Verissimo, Al Bano-shock: “Un attimo e ho pensato di farla finita”

Al Bano, ospite oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo, ha parlato a cuore aperto della sua vita e alla conduttrice Silvia Toffanin avrebbe rivelato di aver pensato al suicidio. Parlando della separazione da Romina Power il leone di Cellino San Marco ha spiegato: "Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno". Poi alla domanda della conduttrice se avesse mai pensato di farla finita, avrebbe risposto così: "Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo". “Gli anni ‘90 sono stati duri da sopportare, sono andato in contrasto con Dio. Rientrare a casa dai miei tour e non sentire più quelle urla e quel bel casino familiare, è stato difficile - racconta con la voce rotta dal pianto - mi stava cadendo il mondo addosso, ma poi ho recuperato tutta la mia voglia di vivere".