Roberto Farnesi, passione in Messico con la sexy 21enne Lucya

Baci, coccole in riva la mare, passione travolgente. Roberto Farnesi ha un nuovo amore. Una fidanzata più giovane di lui di 25 anni. Il settimanale " Diva e Donna " ha paparazzato il 46enne protagonista de " Le tre rose di Eva " in Messico , con la bella Lucya, studentessa universitaria di Lingue 21enne. "Anche tra i miei genitori c'erano 25 anni di differenza e sono cresciuto in una famiglia bellissima", racconta l'attore.

"Lo ammetto - ha proseguito l'attore - quando mi ha detto la sua età mi sono fermato a riflettere ma poi ho seguito il cuore, so che ci sono pregiudizi...".



Lucya quando aveva sei anni era stata portata dalla mamma sul set di una fiction, 15 anni dopo è arrivato l'incontro: "Ci siamo conosciuti in Toscana, a casa di amici. Prima ero un po' perplesso, anche perché le mie precedenti storie con ragazze più giovani sono sempre finite male, ma gli anni in amore non sono mai stati un problema".