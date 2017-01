Euridice Axen: "Roberto Farnesi bacia con la lingua"

Come bacia Roberto Farnesi? Alla francese, all'italiana, con la lingua, senza lingua? "Con la lingua” esordisce così Euridice Axen ospite al Grand Hotel Chiambretti, insieme all'attore toscano, con cui sta girando le puntate della fiction "Le tre rose di Eva". Euridice si presenta in studio con i panni da suora, il personaggio che svolge nella serie tv di Canale 5.

Smalto rosso sulle unghie delle mani e tacchi vertiginosi ai piedi, la Axen provoca con la sua mise a metà tra il sacro e il profano. Bella e sensuale l'attrice sta al gioco del conduttore che regala battute e siparietti per la coppia di colleghi. Che cos'ha in più di lei della protagonista Aurora (Anna Safroncik)? Chiede Piero Chiambretti alla Axen che replica: "Aurora è buona". Ma se Veronica Torre nella fiction (Euridice Axen) per conquistare Alessandro Monforte (interpretato da Roberto Farnesi) si è dovuta fare suora, cosa dovrà mai fare lui?