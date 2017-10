Poco si sa della vita privata di Raffaello Tonon, opinionista e da qualche settimana concorrente del "Grande Fratello Vip". Per la prima volta la sua storica (ex?) fidanzata Rossana ha parlato del loro rapporto nello studio di "Pomeriggio Cinque". "Siamo stati insieme per sette anni, ma a casa non sui giornali. Ci siamo lasciati un anno fa, ma c'è ancora un grande sentimento. E' l'uomo più importante della mia vita dopo mio padre".