Pino Campagna vittima delle Iene: entra in un’auto super tecnologica ma rimane intrappolato

Mai accettare una macchina da uno sconosciuto. È questo il titolo dello scherzo organizzato da Le Iene al celebre comico Pino Campagna, volto di Zelig diventato famoso per i suoi sketch come il "Papi ultrà" che si scontra con il figlio ipertecnologico che gli chiedeva "ci sei, ce la fai, sei connesso?". E proprio la tecnologia è al centro dello scherzo. Il comico viene infatti contattato per prestare la sua immagine alla promozione di un’auto super tecnologica dotata di comandi vocali: durante la prova, una volta solo, si accorge di essere rimasto chiuso dentro. Dopo aver più volte tentato di uscire, senza ricevere alcun aiuto dai finti rappresentanti che lo hanno contattato, la macchina viene addirittura caricata da un carroattrezzi che lo porta in giro per la Brianza. Quando ormai il comico mostra segni di un imminente cedimento fisico, Le Iene svelano lo scherzo subendo il giustificato sfogo del povero Papi ultrà.