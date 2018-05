Lo scherzo delle Iene: Elena Barolo in lacrime per il suo cagnolino scomparso

Le Iene organizzano un brutto scherzo per Elena Barolo con protagonista il piccolo Whisky, un barboncino, da cui l'ex velina non si separa mai. La donna viene chiamata a fare un servizio fotografico e porta con sé il suo cucciolo, ma mentre è impegnata con le foto, i complici delle Iene allontanano da lei il cane.



Quando se ne accorge, l'ex velina perde la testa e va nel panico, fino a pensare di mettere un annuncio su Instagram per ritrovarlo. Tra lacrime e disperazione, la Barolo scende in strada e incrocia un uomo con in braccio un cane proprio simile a Whisky. Elena inizia subito ad accusarlo: "quel cane è il mio", ma lui prima nega, affermando come la cagnolina in realtà sia sua. Poi svela la verità: "Quelle persone dietro di te sono Le Iene, ti hanno fatto uno scherzo".