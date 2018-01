Patrizia Pellegrino: "Alberto di Monaco non era un re a letto"

Patrizia Pellegrino ha raccontato a Pomeriggio Cinque della sua love story con il principe Alberto di Monaco circa trent’anni fa. "La storia è durata otto mesi, ci incontrammo a Venezia", spiega l’attrice che inizialmente appare restia a confermare le parole dette qualche giorno fa al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, anche lui in studio.



"Patrizia mi ha detto chiaramente che il principe Alberto a letto non era un re", dichiara Signoretti davanti all’attrice visibilmente imbarazzata che però non nega. "Ci siamo lasciati perché ho posato in topless per Playboy e lui cercava una donna con uno stile diverso, magari a quest’ora, senza quegli scatti sarei principessa".