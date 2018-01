Michelle Hunziker a Quarto Grado: "Nei migliori anni della mia vita ho praticato l’astinenza sessuale"

"La purezza per la setta era fondamentale. Mi facevano spesso vestire di bianco e nei migliori anni della mia vita ho praticato l’astinenza sessuale". Michelle Hunziker, ospite di Quarto Grado, racconta quali sono state le imposizioni della setta dei Gelsomini di cui è stata vittima per anni. "Ognuno di noi ha una parte animale, controllando questa parte animale si può essere puri", spiega la Hunziker che poi aggiunge: "Dopo un po’ di astinenza sessuale mi sono anche infatuata del figlio di Clelia – la pranoterapeuta Giulia Berghella a capo della setta dai tanti nomi - ma anche con lui non potevo fare nulla. Era tutto platonico". La showgirl svizzera si confessa al giornalista Gianluigi Nuzzi parlando anche della rottura con l’ex marito Eros Ramazzotti: "Purtroppo dopo 7 anni c'è stato un piccolo momento di crisi e noi siamo stati sfortunati, abbiamo avuto una persona che ha visto una crepa nel matrimonio".