Domenica Live, ecco Allegra Cole: la donna con la decima di seno

Una 10°misura, 137 centimetri di circonferenza, 11 chilogrammi di peso, tre operazione e 75mila sterline spese per realizzare il suo sogno: avere un seno da record. È questa la storia di Allegra Cole, insegnante di pianoforte 48enne arrivata in Italia da Salt Lake City, in Utah, per raccontare la sua trasformazione nel salotto di Domenica Live. "Non è silicone ma è soluzione fisiologica, in sostanza ho un espansore sotto ai muscoli pettorali del seno che ho riempito negli anni", dichiara la donna a Barbara D’Urso che non pretende di far passare il messaggio che la sua scelta sia normale: "Io non voglio assolutamente essere normale". Ma l’intervento al seno non è l’unico a cui si è sottoposta la donna: "Ho rifatto anche il fondoschiena". Un intervento per rendere il corpo "proporzionato". "Sono molto felice, amo me stessa così. Mio marito? È felice perché io sono felice", dichiara Allegra che ha deciso di intraprendere questo percorso proprio per piacere al marito di otto anni più giovane: "Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene".