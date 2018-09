Paola Caruso disperata: "Francesco, il padre del bambino che aspetto, è scappato"

L'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" racconta al settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Non capisco cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c'erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così".



Poi si dice disposta anche a "seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà". E continua: "Ho scritto privatamente alla madre e, per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per Nicola, nostro figlio: si chiamerà come mio padre che non c'è più".