Paola Caruso, confessione shock: "Sono stata adottata e l'ho scoperto quando avevo 13 anni"

"La famiglia è la cosa più importante e preziosa che abbiamo", Paola Caruso interviene così nel corso della trasmissione "Domenica Live" , dove si parla di figli illegittimi e test del DNA. Ospite nel salotto di Barbara d'Urso la showgirl, commossa e tra le lacrime, confessa per la prima volta in diretta tv: "Sono stata adottata, non ho mai conosciuto i miei genitori naturali e l'ho saputo da un'amichetta quando avevo 13 anni...".

Una rivelazione shock sul suo passato, che la Caruso fa visibilmente toccata dal tema ancora oggi: "Sono stata adottata ma penso di aver avuto dei genitori perfetti, non avrei voluto un padre e un madre diversi da loro", afferma la bella showgirl. Poi l'ex Bonas di "Avanti un altro" svela come è venuta a sapere della sua condizione di figlia adottiva: "L’ho scoperto quando avevo tredici anni, me lo ha detto una mia amichetta, la mia migliore amica, i nostri genitori si frequentavano e anche lei anche era stata adottata. Abbiamo litigato perché ci piaceva lo stesso ragazzo. Io le ho detto una cosa brutta: 'Non puoi prenderlo tu perché sei stata adottata'. E lei ha risposto: 'Anche tu". In quel momento mi sono venuti tanti flash nella testa, i miei in famiglia sono tutti scuri, sono del sud, io sono bionda con gli occhi chiari. Ho reagito malissimo, sono corsa a casa e ho gridato e spaccato tutta casa, ma i miei genitori non hanno detto niente: avevano paura di perdermi".