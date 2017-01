Orange is the new black 3, le ragazzacce tornano in tv in contemporanea con gli Usa

In anteprima esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, dal 13 giugno arriva su Infinity la terza stagione di "Orange is the new black" , la serie TV campione di incassi che ci racconta la vita di Piper Chapman, arrestata e condannata ad un anno di reclusione, per aver trasportato una valigia piena di denaro illecito che apparteneva alla sua fidanzata Alex.

Piper si ritrova quindi a dover fare i conti con la realtà, facendo cambio tra la sua comoda vita a New York e una tuta arancione da detenuta.



La terza stagione di "Orange is the New Black", come dichiara l'autrice Jenji Kohan, creatrice anche di "Weeds", sarà incentrata sulla fede e sulla maternità, ripartendo dal colpo di scena che aveva chiuso l'ultima puntata della seconda stagione: Alex, ormai fuori di prigione, viene infatti denunciata da Piper e sarà così costretta ad indossare nuovamente la divisa arancione.



Nelle nuove puntate ritroviamo inoltre Red, Crazy Eyes, Taystee, Poussey, Sophia, Daya, Big Boo e Morello, che con le loro storie torneranno a farci ridere ed emozionare. In questa nuova serie a complicare le cose per Piper, ci sarà, oltre al grande ritorno di Alex, l'arrivo di una nuova affascinante detenuta.