CSI, la Scena del Crimine chiude dopo 15 stagioni

" CSI " chiude. Manca l'ufficialità, ma diversi media statunitensi riportano la notizia che la CBS ha deciso di cancellare la serie tv dopo 15 stagioni. Il network, che trasmette il telefilm dal 2000, pare stia pensando a un epilogo coi fiocchi: si parla di un film di due ore in cui tornerà nel cast per l'occasione William Petersen , il Dr. Grissom . L'emittente ha invece rinnovato per la seconda stagione il terzo spin off della serie " CSI: Cyber ".

La voce di una possibile cancellazione di CSI circola da tempo. La serie è arrivata lo scorso febbraio alla 15ma stagione, ma l'ultimo episodio trasmesso dal network non lasciava presagire una chiusura definitiva. Pare, infatti, che l'emittente avesse intenzione di congedarsi con una 16ma stagione di sei episodi, ma le nuove notizie spuntate sui giornali statunitensi sembrano testimoniare che questa ipotesi sia ormai tramontata.



CSI: Scena del Crimine, in Italia trasmessa in chiaro da Italia 1, è considerato un telefilm all'avanguardia per le tecniche cinematografiche utilizzate e per la scelta di applicare la tecnologia e la scienza al genere poliziesco in maniera così importante. La serie ha avuto un successo globale, tale da giustificare la decisione di produrre gli spin off CSI: Miami, in onda dal 2002 al 2010, e CSI: New York, trasmesso dal 2004 al 2013, prima dell'ultimo arrivato CSI: Cyber, che vede Patricia Arquette nei panni della protagonista e che resta l'unico superstite di uno show entrato nella storia della televisione.