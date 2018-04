Nino Formicola a "Domenica Live": "Ho trovato l’amore grazie a Facebook"

Prima di vincere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Nino Formicola aveva già vinto alla lotteria dell’amore, 9 anni fa. Tutti coloro che hanno seguito il reality di Canale 5 hanno visto come la sua compagna, la bellissima Alessandra Raya, sia stata il suo pensiero costante nei mesi passati in Honduras, e che presto i due convoleranno finalmente a nozze.



Non tutti sanno, però, come Nino ha conosciuto la donna che gli ha “stravolto la vita, in positivo”. A raccontarlo a "Domenica Live" è stato proprio il comico del duo Zuzzurro e Gaspare: “Una mia ex aveva buttato via la mia agenda con tutti i mie contatti, così un mio amico mi ha consigliato: vai su Facebook, vedrai che lì ritrovi tutti – ha spiegato - A un certo punto sono stato contattato da Alessandra, che io avevo conosciuto 30 anni prima perché conoscevo il suo ex marito (Pasquale Canzi, ndr). E così ci siamo messi insieme, per colpa della mia ex”.



Nino, ex sciupafemmine e single convinto, non aveva mai pensato di sposarsi, eppure “sull'Isola mi sono reso conto che quel lato single non ce l’avevo più – ha confidato - Pensavo in due, una cosa che non mi era mai successa”. In merito al matrimonio ha detto: “Mi piace l’idea di sposarmi a 65 anni, perché sono convinto che la vita sia come lo sketch di un comico: l’importante è il finale. E' lì che hai bisogno di qualcuno al tuo fianco”.