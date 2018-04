“La mia vittoria all’Isola? Un colpo di c**o”, scherza così Nino Formicola, il vincitore indiscusso del reality, ospite a Verissimo. “Sono spiazzato dai complimenti. In un reality non devi far niente, se non te stesso. Anche se non sempre è facile. Ho sempre detto le cose in faccia, ad esempio – ha proseguito Nino parlando con la conduttrice Silvia Toffanin – ho detto a Francesca Cirpiani che se continua a fare la Cipriani non va da nessuna parte, deve fare Francesca che è molto meglio. Infatti lei mi ha dato subito retta – ha ironizzato – basta vedere come si è conciata oggi”.



Il comico ha poi parlato del periodo buio che ha attraversato dopo la morte del suo amico e collega Andrea, in arte Zuzzurro: “Se non sei in tv non esisti e io non venivo più invitato in televisione neppure a sventolare una bandierina. Ho passato anni terribili. La sorella della mia compagna, che era anche una mia amica, si è ammalata di tumore e in un anno è morta. Non ho fatto in tempo a riprendermi che neppure un anno dopo si è ammalato Andrea che poi è morto e dopo tre mesi è successa la stessa cosa a mio padre. E poco dopo ha iniziato a stare male anche mia madre”, ha confidato Nino.



“E’ stato un periodo davvero duro e non riuscivo a scrivere uno spettacolo di cabaret da solo.” Nino ha ammesso candidamente anche durante l'Isola stessa che non ha avuto una grande opinione dei reality. Poi è scattata la molla quando, dopo la morte di Zuzzurro, gli chiedevano se fosse effettivamente capace di lavorare da solo e non più in coppia. Lui ha così deciso di rimettersi in gioco anche perché quella benedetta chiamata non sembrava poter più arrivare: “Sono rimasto senza lavorare per un anno e mezzo. Mi sono trovato a debuttare da solo sul palco a 60 anni e fortunatamente mi è venuto bene, lo spettacolo funziona”.