Francesca Cipriani: “Ho subito una violenza dal mio ex datore di lavoro”

Francesca Cipriani si confessa a cuore aperto a Verissimo dopo l'Isola dei Famosi. Già in Honduras, l'ex naufraga e quarta classificata nel reality show di Canale 5 aveva raccontato di aver trascorso un'adolescenza complicata: “A 12 anni sono stata vittima di atti di bullismo e per questo ho sofferto tanto. E’ stato un periodo buio, non uscivo più di casa. Era l’età dell’adolescenza e io ero un po’ tonda e molto buona. Ero diventata il capro espiatorio del gruppo. I compagni di scuola mi emarginavano e mi prendevano in giro ogni giorno. Mi buttavano nel cestino gli occhiali da vista e mi tagliavano i capelli”.



La showgirl poi conferma quanto già sua madre aveva divulgato mentre lei era sull'Isola: “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi, chiudendomi con lui a chiave in negozio verso le otto di sera. Mi sono sentita male e sono svenuta, poi mia mamma quando sono tornata a casa mi ha vista e mi ha portata all’ospedale. L’ho denunciato ed è stato fatto un processo”.